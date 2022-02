Rusiya Azərbaycanın 8 erməni hərbçinin Ermənistana təhvil verməsini alqışlayır.

Metbuat.az xəbər verir iki, bunu həftəlik brifinqdə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Mariya Zaxarova bildirib.

