ABŞ hərbi gəmilərini Avropaya göndərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ mediası məlumat yayıb. Bildirilir ki, ABŞ-ın Hərbi Dəniz Qüvvələri NATO-nun genişlənməsi fonunda dörd hərbi gəmisini Avropa sahillərinə göndərib. Gəmilər NATO müttəfiqlərinə dəstək məqsədi ilə təlimlərdə və bir sıra əməliyyatlarda iştirak edəcək. Pentaqondan bildirilib ki, dəniz qüvvələrinin fəaliyyətinin artırılması Rusiya-Ukrayna gərginliyi ilə əlaqədardır.

