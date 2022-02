Gürcüstanın Tsopi kəndində yaşayan 6 yaşlı erməni əsilli Sofia Azərbaycan dilində danışır.

Qızın videosu sosial şəbəkələrdə maraqla qarşılanıb.

Erməni əsilli Sofiyanın ən yaxın rəfiqəsi Azərbaycan əsilli Ceyran adında qızdır.

Qeyd edək ki, video material Britaniyalı jurnalist Onnik James Morrison Krikorianın bloqundan götürülmüşdür.

6 yaşlı Sofiyanın videosunu təqdim edirik:

