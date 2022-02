Oğuzda ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az report-a istinadən xəbər verir ki, hadisə bu gün günorta saatlarında İsmayıllı-Qaraməryəm-Şəki avtomobil yolunun Oğuz rayonu ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.

Belə ki, hərəkətdə olan minik avtomobili yoldan çıxaraq Dasagil körpüsündən çaya aşıb. Nəticədə 2 nəfər ölüb, 4 nəfər yaralanıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

