Qəbələnin Vəndam kəndində, bazar ərazisində güclü yanğın başlayıb.

Metbuat.az-ın Report-a istinadən məlumatına görə, yanğın 11 mağazanı bürüyüb.

Hadisə yerinə Qəbələ Rayon Dövlət Yanğından Mühafizə Hissəsinin texnikaları və şəxsi heyəti cəlb olunub. Yanğının qarşısının alınması istiqamətində işlər görülür.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.