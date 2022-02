Bu ilin yanvar ayında "Azərbaycan Hava Yolları" QSC (AZAL) və onun aşağı büdcəli törəməsi - "Buta Airways" birlikdə 119 min sərnişin daşıyıb.

AZAL-dan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, bunun 91 mini AZAL-ın özünün, 28 mini isə "Buta Airways"in payına düşüb.

Bunlar Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunun sərnişin axınının müvafiq olaraq 39,1 %-ni və 12,1 %-ni təşkil edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.