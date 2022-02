"DSMF-nin sürücüsü" 9 min manatı geri qaytardı

Bakıda 3 nəfərə qarşı dələduzluq edilib.

Hadisə paytaxtın Suraxanı rayonu ərazisində qeydə alınıb.

Belə ki, Bakı şəhər sakini Tural Quliyev vətəndaşlar - Habil Nəsirov, Rza Quliyev və Səbuhi İsmayılova özünü Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sürücüsü kimi təqdim edib. O, etibarını qazandığı şəxsləri müxtəlif dövlət qurumlarında sürücü vəzifəsinə düzəldəcəyini deyərək hərəsindən ayrı-ayrılıqda 3 min manat olmaqla, ümumilikdə 9 min manat pul alıb.

Daha sonra o, vədinə əməl etməyib.

Hadisə ilə bağlı hər üç şəxs Suraxanı Rayon Polis İdarəsinə müraciət edib. T.Quliyev saxlanılıb və vətəndaşlara vurduğu maddi ziyan ödətdirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.