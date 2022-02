Azərbaycanda dəhşətli qəza - yaralılar var

Zaqatalada minik maşını ilə motosiklet toqquşub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə bu gün günorta saatlarında rayonun Muxax-Zəyəm avtomobil yolunda baş verib.

Minik avtomobili və qoşqulu motosikletin toqquşması zamanı motosikletdə olan iki nəfər - rayonun Zəyəm kənd sakinləri - 1988-ci il təvəllüdlü Zülfüqar Rasim oğlu İsayev və 1975-ci il təvəllüdlü Məmməd Oruc oğlu Orucov müxtəlif dərəcəli ağır bədən xəsarətləri alaraq, Zaqatala Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdiriliblər.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

