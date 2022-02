Tahir Kərimli “əjdahalı” görüntülərindən danışdı - VİDEO

Milllət vəkili Tahir Kərimli dünən yayılan görüntülərinə aydınlıq gətirib. O, ölümlə təhdid olunduğunu ddia edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bu barədə ''Xəzər Xəbər''ə açıqlamasında deyib.

Millət vəkili baş verənlərlə bağlı deyib ki, Milli Məclisdən evə dönərkən qapısından asılı vəziyyətdə üzərinə onu təhdid edən fikirlər yazılmış kiçik vərəq görüb.

Bundan sonra o, həmin şəxslərə cavab olaraq video çəkmək qərarına gəlib. Videoda əlində olan oyuncaq əjdahanı göstərməklə onu hədələyən şəxslərə bir mesaj göndərib.

Tahir Kərimlinin hədələnməsi məsələsinə Daxili İşlər Nazirliyindən də münasibət bildirilib. DİN-in KİV və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi, polis mayoru Elşad Hacıyev deyib ki, təmsil etdiyi quruma Tahir Kərimli tərəfindən ölümlə hədələndiyi barədə hər hansı şikayət xarakterli müraciət daxil olmayıb.

Tahir Kərimli isə qeyd edib ki, məsləhət olarsa, hüquq-müahifzə orqanlarına bununla bağlı şikayət edəcək.

Mövzu ilə bağlı daha ətraflı videomaterialı təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.