Zərdabda yanğında ölən qızın və yaralı qardaşının FOTOSU

Öötən gün Zərdab rayonunun Çallı kəndində ev yanıb. Yanğın nəticəsində 1993-cü il təvəllüdlü Əhmədova Pərvanə Kərim qızı və onun 2013-cü il təvəllüdlü Əhmədli Gülayə Pərvin qızı yanaraq vəfat ediblər.

Metbuat.az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, yanğında Pərvanə Əhmədovanın oğlu, 7 yaşlı Əhmədli Gülməmməd və onun nənəsi ağır yanıq xəsarətləri ilə Bakı şəhərinə gətirilərək 5 saylı şəhər klinik xəstəxanasına yerləşdiriliblər.

Hadisə ilə əlaqədar müvafiq qurumlar tərəfindən təhqiqat aparılır.

Hadisə nəticəsində həyatını itirən 9 yaşlı Gülayə və ağır yanıq xəsarəti alan qardaşı Gülməmmədin fotosunu təqdim edirik:

