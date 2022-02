Türkiyənin Anadolu bölgəsində maraqlı hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, gecələr atın saçlarının hörüldüyünü görən fermer, olduqca təəccüblənib. Fermer bunun səbəbini öyrənmək üçün tövləyə kamera qoyub. Görüntüləri izləyən fermer heyrətə gəlib. Sən demə, atın gecələr sərgilədiyi hərəkətlərə görə, onun saçları öz-özünə forma alır. Türkiyə mənbələri yazır ki, xüsusilə Anadolu bölgəsindəki cins atlarda bu vəziyyətə rast gəlmək olur.

