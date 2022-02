Ukraynada fövqəladə vəziyyət elan edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna hökuməti məlumat yayıb.

Bildirilir ki, Donbas bölgəsində toqquşmalar davam edir. Ukrayna Ordusunun Birləşmiş Qüvvələr Komandanlığının mətbuat xidmətinin məlumatına görə, Rusiyanın dəstəklədiyi separatçılar hücumları davam etdirir. Bombardman zamanı 1 ukraynalı əsgər həlak olub. 6 hərbi yaralanıb.

Məlumata görə, separatçılar hücumlar zamanı ağır silahlardan istifadə edir.

