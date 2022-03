“Ukraynanın Avropa İttifaqına (Aİ) daxil olması üçün göstərilən səyləri yüksək qiymətləndiririk”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib.



“Lakin mən Avropa İittifaqı üzvlərindən soruşuram: siz niyə hələ də Türkiyəni qəbul etməyə tərəddüd edirsiniz? Ukrayna ilə bağlı göstərdiyiniz həssaslığı Türkiyə üçün də göstərin. Yoxsa kimsə Türkiyəyə hücum etsə, Türkiyəni gündəmə gətirəcəksiniz?",- deyə Ərdoğan Aİ-yə iradlarını bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.