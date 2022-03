Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi Ukrayna-Rusiya işi üzrə dinləmələr keçirəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, məhkəmə açıq dinləmələri 7 və 8 mart tarixlərində baş tutacaq.



Dinləmələr Ukrayna tərəfindən təqdim edilən müraciətə həsr olunacaq. Müraciət Rusiya tərəfindən bu ölkəyə qarşı soyqırım cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması ilə bağlıdır.

COVID-19 pandemiyası səbəbindən dinləmələr hibrid formatda təşkil olunacaq.



