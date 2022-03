"İsveçin İKEA şirkəti Rusiyada bütün satışlarını dayandırır.

Metbuat.az xəbər verir ki, şirkətin mətbuat xidmətindən "RİA Novosti" yə bildiriblər ki, mağazalarda, onlayn mağazalarda və studiyalarda satış prosesi həyata keçirilməyəcək.

" "İngka" artıq işçilərin və onların ailələrinin təhlükəsizliyini və rifahını təmin etmək üçün öhdəliklərimizə uyğun olaraq tədbirlər görür və bunu gələcəkdə də davam etdirəcək" deyə mətbuat xidməti qeyd edib.



