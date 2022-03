Ukrayna Ali Radası ölkədə hərbi vəziyyəti martın 26-dan daha 30 sutka uzatmaq barədə qərar verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hərbi vəziyyət müddətinin uzadılması barədə təklifi ölkə Prezidenti Vladimir Zelenski təklif edib.

Rada qanun laiyhəsini yekdilliklə dəstəkləyib.

