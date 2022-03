Rusiya ordusunun Ukraynada itirdiyi hərbçilərin sayı 14 minə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna ordusundan açıqlama verilib. Bildirilib ki, Rusiya ordusunun 86 təyyarəsi, 108 helikopteri və 444 tankı sıradan çıxarılıb. Sıradan çıxarılan ümumi zirehli texnikaların sayı isə 1435-dir. Həmçinin Rusiya ordusunun çox sayda silahı məhv edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.