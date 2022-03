Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Pakistanı təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan XİN-in tviter səhifəsində paylaşım olunub.

“Qardaş Pakistan İslam Respublikasını Milli Günü münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edir, bu çox xüsusi münasibətlə uğurlar və firavanlıq arzulayırıq. Milli Gününüz mübarək, Pakistan!” - paylaşımda vurğulanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.