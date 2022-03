Futzal üzrə FIFA referisi Əli Cəbrayılov UEFA-dan yeni təyinat alıb.

Metbuat.az AFFA-nın saytına istinadən xəbər verir ki, o, dünya çempionatının ilkin seçmə mərhələsinin A qrupunun oyunlarında ədaləti qoruyacaq.

Bu qrupda Almaniya, San Marino, Monteneqro və Cəbəllütariq milli komandaları mübarizə aparacaqlar. Qarşılaşmalar 5 - 10 apreldə Almaniyada təşkil ediləcək.

