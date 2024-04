Frenki de Yonq yayda "Barselona"nı tərk edə bilər.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən bildirir ki, 5 mövsümdür kataloniyalıların formasını geyinən futbolçu ümidləri doğrultmayıb. Qeyd edilir ki, klub onu 2022-ci ildə satmaq istəsə də, oyunçu getmək istəməyib.

Hollandiyalı futbolçu 21 apreldə "El Klassioko"da zədələnib. O, bu mövsüm daha iki dəfə zədələnmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.