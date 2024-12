​“Real”ın hədəfindəki futbolçu bəlli oldu - Pulsuz alır

"Real Madrid" növbəti transfer dövrü üçün hədəflərini artıq müəyyən edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, mövsümü çempion kimi başa vurmaq və yeni mövsüm üçün iddialı heyət formalaşdırmaq istəyən “Real Madrid” müdafiəçilər David Alaba və Eder Militao ilə yollarını ayırmaq istəyir. İddialara görə, “Real” zədə problemlərinə görə hər iki futbolçunu göndərmək istəyir. “Marca” qəzetinin məlumatına görə, “Real” rəhbərliyi Alaba və Militaonun yerinə “Liverpul”un futbolçusu Van Deyk və “Bayer Leverkuzen”də çıxış edən Conatan Tahı transfer etmək istəyir. Məlumata görə, Van Deyk “Real”ın mərkəz müdafiə mövqeyi üçün əsas transfer hədəfidir. Onun “Liverpul”la müqaviləsi mövsümün sonunda yekunlaşır. 2017-ci ildən "Liverpul"un formasını geyinən Van Deyk 291 matçda iştirak edib.

