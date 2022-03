TOYDA ŞOK: Bəyin dostu gəlinə sevgisini elan etdi: Toydan sonra… - FOTOLAR

Sosial mediada Desire Uayt adlı qadının evlilik həyatı ilə bağlı paylaşdığı hadisə böyük maraqla qarşılanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bir neçə il əvvəl toy zamanı bəyin dostu Bryant, Uayta sevgisini elan edib. Bryant uzun müddətdir gəlinə aşiq olduğunu ifadə edib. Toyda hamı bunu zarafat kimi qəbul edib.

Bir müddət sonra isə Uaytın qurduğu ailə dağılıb. Bundan sonra Bryant Uayta dəstək olmağa başlayıb. Nəticədə onlar sevgili olublar. Ardınca isə ailə qurublar. İndi cütlüyün 4 uşağı var. Qadın keçmiş ərinin adını açıqlamayıb.

