“Rusiya və Putin Abramoviçi nümayəndə heyətinin tərkibinə daxil ediblərsə, deməli, ona etibar edirlər”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan belə açıqlama verib. O bildirib ki, İstanbulda baş tutan toplantı zamanı bütün heyət üzvləri ilə olduğu kimi Abramoviçlə də salamlaşıb.

