Rusiyanın hərbi əməliyyatları nəticəsində Mariupol şəhərində azı 10 min dinc sakin həlak olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, şəhər meri Vadim Boyçenko belə açıqlama verib. O bildirib ki, son bir həftə ərzində hücumlar daha da intensivləşib. Tələfatın 20 minə çata biləcəyini deyən mer, cəsədlərin küçələrdə qaldığını ifadə edib. Mer şəhərdə qalan 120 min nəfərin qida problemi ilə üzləşdiyini ifadə edib.

Qeyd edək ki, Mariupol şəhəri Rusiya ordusunun mühasirəsi altındadır

