İtaliyanın Baş naziri Mario Draqi koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İtaliya hökuməti açıqlama yayıb. Qeyd olunub ki, baş nazir distant şəkildə öz vəzifəsinin icrasına davam edəcək.

