Rusiya ilə əməkdaşlığa başladılar - GÖZLƏNİLMƏZ DƏSTƏK

Moskvanın beynəlxalq sanksiyalara məruz qaldığı bir vaxtda Hindistan Rusiyadan kömür idxal etməyə qərar verib

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Hindistan mənbələri məlumat yayıb. Bildirilir ki, təkcə bu ay Hindistan Rusiyadan 5500 NAR həcmində kömür idxal edib. Bildirilir ki, rəsmi Dehli kömür ehtiyatları azaldığı üçü belə həmlə edib.

Qeyd edilir ki, Hindistan bundan əvvəl kömürü hər ton üçün 220 dollar ödəyərək Avstraliyadan idxal edib. Lakin hazırda Rusiyanın təklif etdiyi qiymət daha ucuz -160-165 dollar civarında olduğu üçün Hindistan Moskvaya yönəlib.

