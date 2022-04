Britaniya kraliçası II Elizabet 96 yaşını qeyd edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, kraliçaLondondan 200 kilometr məsafədə yerləşən Sandrinqhem qəsrində ad günü qeyd edəcək. Londonda bu münasibətlə top atışı həyata keçiriləcək, hərbi orkestr marş ifa edəcək.

Britaniya mətbuatı kraliçanın ad gününü məhdud çərçivədə qeyd edəcəyini yazır. Bu da kraliçanın səhhəti ilə əlaqədardır.

