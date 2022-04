Avropa İttifaqı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə Cənubi Qafqaz regionunda vəziyyət və Azərbaycanla əlaqələrin inkişafı ilə bağlı müzakirələri davam etdirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişel özünün tviter hesabında paylaşım edib.

O bildirib ki, əsas məqsəd Cənubi Qafqazın sülh içində olmasıdır:

“Aİ dialoqda iştirak etməyə və dəstəkləməyə davam edəcək”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.