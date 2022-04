Cəlilabadda polis əməkdaşı dünyasını dəyişib.



Metbuat.az xəbər verir ki, Cəlilabad rayon Polis Şöbəsinin Dövlət Yol Polisi bölməsinin əməkdaşı, 1985-ci il təvəllüdlü Bəhruz Abbasov ötən gün vəfat edib.

B.Abbasovun xəstəlik səbəbindən vəfat etdiyi bildirilir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.