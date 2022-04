Hanae Hsein el Jabri ölkəmizdə baş tutan beynəlxalq tədbirdə mükafatlandırıldı - FOTO

Mərakeşdən olan Hanae Hsein el Jabri "Reputation İnc. PR & Event" şirkətinin təşkilatçılığı ilə ölkəmizdə baş tutan "Global Woman Awards - 2022" tədbirində "The Successful Influencer" mükafatına layiq görülüb.

O, "Miss Top Model Morocco 2016" və "Miss Top Model 2017" titullarının sahibidir. Həmçinin uzun illərdir model kimi fəaliyyət göstərir.

Bir çox jurnal və brendlərin simasıdır. Yüksək izləyici kütləsi olan model sosial media platformalarında aktiv olaraq etdiyi paylaşımları ilə izləyicilərinin rəğbətini qazana bilib.



Qeyd edək ki, o, qadınlarla bağlı olan assosiasiyaların üzvüdür.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.