Quş əti istehsalçıları və ixracatçıları Dövlət Xidmətinə müraciət edib

Azərbaycan Quş Əti, Yumurta İstehsalçıları və İxracatçıları Assosiasiyasının üzvləri İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidmətinin rəhbəri Məmməd Abbasbəyli ilə görüşərək iri ticarət şəbəkələri ilə yaşadıqları problemləri müzakirə ediblər.

Metbuat.az-a Assosiyasiyadan verilən məlumata görə, görüşdə əldə olunan razılaşmaya əsasən Assosiasiya iri ticarət şəbəkələrinin quş əti və yumurta istehsalçılarına yaratdığı problemlərlə bağlı Dövlət Xidmətinə rəsmi məktubla müraciət edib.

Məktubda quş əti və yumurta istehsalçılarının iri pərakəndə ticarət şəbəkələri ilə üzləşdikləri problemlər qeyd olunmaqla, İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidmətinin onların aradan qaldırılmasındayardımçı olmasını xahiş edilir.

Məktubda qeyd edilən problemlər aşağıdaılar:

