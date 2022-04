Bakıda motosikletçini döyən "Leksus" markalı avtomobilin sürücüsünün saxlanılması və məhkəmə qərarı ilə 25 sutka müddətinə həbs edilməsi xəbəri doğru deyil.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Axar.az-a açıqlamasında Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Nurlan Əliyev bildirib.

N.Əliyev qeyd edib ki, yayılan məlumatlar rəsmi deyil.

