“Azərsun Sənaye Parkı”nın ərazisində yanğının söndürülməsi və həmin ərazinin yaxınlığında yaşayan sakinlərin təhlükəsizliyinin təmin olunması ilə bağlı zəruri tədbirlər davam etdirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, hazırda əhalinin təhlükəsiz ərazilərə evakuasiyası həyata keçirilir.

Bütün əlaqədar strukturlar problemin qısa zamanda aradan qaldırılması üçün səfərbər olunub, onlara lazımi tapşırıqlar verilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.