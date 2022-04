Baş Prokurorluq və Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən yanğınla bağlı istintaq başladılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu fövqəladə hallar naziri, general-polkovnik Kəmaləddin Heydərov Sumqayıt şəhərində, yanğın baş verən ərazidə jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

O bildirib ki, cinayət işində bəzi istintaq sirləri olduğundan onları açıqlaya bilməyəcək:

“İstintaqın gedişi barədə məlumat veriləcək”.

