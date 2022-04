"Azərbaycan Rusiyaya qarşı tətbiq edilən sanksiyaların bu ölkə ilə ticarətə mənfi təsirini hələlik hiss etmir".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev “Cənubi Qafqaz: İnkişaf və əməkdaşlıq” adlı beynəlxalq konfrans iştirakçıları ilə görüşdə bildirib.

