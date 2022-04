Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin yaradılmasının 23-cü ildönümüdür.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu münasibətilə REAL TV XTQ barədə süjet hazırlayıb.

Süjetdə jurnalist İlqar Mikayıloğlunun hədəf taxtasında dayanması, XTQ mənsubunun balta və bellə hədəfi nişan alması diqqət çəkib və görüntü sosial şəbəkələrdə maraqla qarşılanıb.

