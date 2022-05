Lənkəran Dövlət Universitetinin (LDU) intim videosu yayılan müəllimi Elşad Rəhimov açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, məsələ ilə bağlı Baku TV-yə danışıb.

Elşad Rəhimov mediada onun haqqında yayılan görüntülərə münasibət bildirib.

O iddia edib ki, yayılan görüntülər bir il öncəsinə aiddir və tələbələrlə əlaqəsi yoxdur.

Daha ətraflı sujetdə:

