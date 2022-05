Nərimanov rayonunda intihar hadisəsi baş verib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Aşıq Molla Cümə küçəsində qeydə alınıb.

Həmin ərazidə yaşayan Ayla adlı 17 yaşlı qız özünü yaşadığı binanın 13-cü mərtəbəsindən atıb. O, hadisə yerində dünyasını dəyişib.

Məlumata görə, Ayla 11-ci sinif şagirdi olub.

Faktla bağlı araşdırma başlayıb.

