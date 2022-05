Səmra qalmaqal yaşadığı Kənan MM-i BİABIR ETDİ: "Belə ərim olsa, onun başını kəsərəm" - VİDEO

"Səhərdən-axşama kimi "WhatsApp"da bütün şəkillərimə təəccüb və xoş sözlər yazan Kənan mənim çox xətrimə dəydi. İnsan səmimi, dürüst olar. İndi sosial şəbəkə fenomeni Mia ilə bütün günü "TikTok"da canlı efir açıb "bambılılıq" edirlər".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri "Miss Azerbaijan 2019" model yarışmasının qalibi Səmra Hüseynova "MTV maqazin" verilişinə verdiyi müsahibəsində deyib.

Aylar əvvəl rejissor və aktyor Kənan Mahmudovla açdığı "TikTok"da "Əylənmişik" sözü ilə qarşı tərəfi özündən çıxardan Səmra bu qalmaqalın üstünə benzin töküb:

"Mənim Kənan kimi ərim olsa, onun başını kəsərəm. Pul xətrinə get gündə bir qızla oyna, "WhatsApp"laş sonra de ki, efirdir də. Yəqin Kənanın müğənni həyat yoldaşı Aygün müasir xanımdır".

O, həmçinin "TikTok"da canlı açıb, pul qazanmaq üçün bir-birinin ünvanına nalayiq ifadə və təhqirlər səsləndirən sosial şəbəkə fenomenləri barədə də danışıb:

"TikTok"da pul yığmaq üçün bir yerdə çörək yeyən insanlar dalaşıb, söyüşürlər. Bilmirlər ki, necə orada "jeton" əldə etsinlər. Az qalır ki, üzlərində olan simalarını da cırıb qoysunlar. Onlar "jeton" xətrinə öz kişiliklərini də satmağa razıdırlar. Elə bilirlər ki, belə etməklə xal yığacaqlar. Düzdür yığırlar, amma 3-5 gün olacaq"

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.