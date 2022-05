“Microsoft” şirkətinin rəhbəri Bill Qeyts koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Qeyts özünün tviter hesabında yazıb.

“Mənim Covid-19 testim müsbət nəticə verib. Mən yüngül simptomlar hiss edirəm və həkimlərin tövsiyəsi ilə evdə karantindəyəm" -deyə o qeyd edib.

