Bu ilin 4 ayında ötən ilin eyni dövrünə nisbətən qaz ixracı 17,4% çox olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının enegetika naziri Pərviz Şahbazov öz "Twitter" hesabında məlumat verib.

Nazir qeyd edib ki, ixracın 46%-i Avropanın, 38%-i Türkiyənin, 16%-i isə Gürcüstanın payına düşüb.

