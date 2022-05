Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidenti, Əbu-Dabi əmiri Xəlifə bin Zayid Al Nəhyan 74 yaşında dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə dövlət agentliyi məlumat yayıb.

Ölkə başçısının vəfatının səbəbləri ilə bağlı məlumat verilməyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.