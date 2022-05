Müşahidə olunan yağışlar nəticəsində Böyük Qafqazın çaylarında sululuğun artımı qeydə alınır.

Metbuat.az-a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Zaqatala və Qax rayonları ərazisindən axan Böyükçayın görüntülərini təqdim edirik:

