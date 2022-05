ABŞ-ın qəhvə evləri şəbəkəsi “Starbucks” Rusiya bazarını tərk etmək qərarına gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə şirkət açıqlama yayıb.

“Starbucks” Rusiyadakı işçiləri yeni iş tapmaq, altı aylıq əmək haqqı və yardım da daxil olmaqla dəstəyi davam etdirəcəyini bildirib.

