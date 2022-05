Azərbaycanda 20 məscidin imamı yoxdur

Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi İslam dininə aid 39 məscidə imam və imam müavini vacant vəzifələrinin tutulması üçün müsahibə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu məscidlər aşağıdakılardır:

1. Suraxanı rayonu, "Fatimeyi-Zəhra" məscidi -imam vəzifəsi

2. Suraxanı rayonu, Bülbülə qəsəbə məscidi- imam müavini vəzifəsi

3. Səbail rayonu, "Həzrət Məhəmməd" məscidi - imam vəzifəsi

4. Yasamal rayonu, "İlahiyyat" məscidi- imam vəzifəsi

5. Şirvan şəhəri, "Cümə" mascidi - imam vəzifəsi

6. Şirvan şəhəri, "İmam Zeynalabdin" məscidi - imam vəzifəsi

7 Şirvan şəhəri, "Həzrət Əbülfəz" məscidi - imam vəzifəsi

8. Abşeron rayonu, Mehdiabad qəsəbə məscidi - imam vəzifəsi

9. Xırdalan şəhəri, "Cümə" məscidi - imam vəzifəsi

10. Zaqatala rayonu, Çobankol kənd məscidi - imam müavini vəzifəsi

11. Zaqatala rayonu, Faldarlı kənd məscidi - imam müavini vəzifəsi

12. Zaqatala rayonu, Lahıc kənd məscidi - imam müavini vəzifəsi

13. Qax şəhəri, "Mərkəzi Cümə məscidi - imam vəzifəsi

14. Ağdaş rayonu, Ləki qəsəbə məscidi - imam vəzifəsi

15. Lənkəran rayonu, Lüvəsər kand mascidi - imam müavini vəzifəsi

16. Lənkəran rayonu, İstisu qəsəbə məscidi - imam müavini vəzifəsi

17. Astara rayonu, Lovayn kənd məscidi - imam müavini vəzifəsi 18 Astara rayonu, Şuvi kənd məscidi- imam müavini vəzifəsi

19. Biləsuvar rayonu, İsmətli kənd məscidi - imam müavini vəzifəsi

20. Biləsuvar rayonu, "Cümə" məscidi-imam vəzifəsi

21. Cǝlilabad şəhəri, "Cümə" məscidi imam mūavini vəzifəsi

22. Xaçmaz şəhəri, "Təzə şəhər" məscidi - imam müavinı vəzifəsi

23. Xaçmaz rayonu, Xudat kənd məscidi - imam müavini vəzifəsi

24. Göyçay rayonu, Aşağı Qaraməryəm kənd məscidi - imam muavini vəzifəsi

25. İmişli şəhəri, "Məşədi Həbib" məscidi - imam vəzifəsi

26. İmişli şəhəri, "Cümə" məscidi - imam müavini vəzifəsi

27. İsmayıllı rayonu, "Məhəmmədiyyə" məscidi- imam vəzifəsi

28. Qobustan şəhəri, "Cümə" mescidi - imam müavini vəzifəsi

29. Quba şəheri, "Ağməscid” məscidi - imam vəzifəsi

30. Quba rayonu, Ağbil kənd mascidi - imam müavini vəzifəsi

31. Ağcabədi rayonu, Avşar kənd məscidi - imam müavini vəzifəsi

32. Oğuz rayonu, Kərimli kənd mascidi - imam vəzifəsi

33. Siyəzən şəhəri, "Cümə" məscidi -imam vəzifəsi

34. Yardımlı şəhər məscidi - imam vəzifəsi

35 Masallı rayonu, Təzəkənd kənd məscidi- imam müavini vəzifəsi

36. Masallı rayonu, Ağakişibəyli kənd məscidi-imam müavini vəzifəsi

37. Daşkəsən şəhəri, "Cümə" məscidi - imam vəzifesi

38 Neftçala şəhəri, "Sahib əz-Zaman" məscidi - imam vəzifəsi

39. Şəmkir rayonu, Düyərli kənd məscidi-imam vəzifəsi

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.