Mobil telefonlarla bağlı QƏRARIN İZAHI

Xəbər verdiyimiz kimi, Nazirlər Kabineti “Mobil cihazların qeydiyyata alınmasına görə 2018-ci il üçün dövlət rüsumunun məbləğləri”nin təsdiq edilməsi barədə” 31 iyul 2018-ci il tarixli qərarını ləğv edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan İnternet Forumunun rəhbəri Osman Gündüz sosial şəbəkə hesabında qərara aydınlıq gətirib.

"Rüsum ləğv edilməyib.

Sadəcə, artıq xeyli müddətdir ki, bu məsələ qanunla tənzimlənir. Bu baxımdan, Nazirlər Kabinetinin bu sahəni tənzimləyən qərarı ləğv edilib.

Ləğv olunan qərarda telefonun modelindən asılı olaraq müəyyən olunan rüsumlar indi "Dövlət rüsumu haqqında" qanunda öz əksini tapıb.

Əvvəllər mobil telefonların qeydiyyat rüsumundan əldə olunan vəsaitin 30%-i Prezident Administrasiyasında, Prezidentin İşlər İdarəsində və Prezidentin Xüsusi Tibb Xidmətində işləyən dövlət qulluqçuları və Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi işçilərinin sosial müdafiəsini gücləndirmək və maddi təminatını yaxşılaşdırmaq, habelə Nazirliyin mobil cihazların qeydiyyatı sistemini saxlamaq üçün istifadə edilirdi. Bununla bağlı çox yazılıb.

Bu məsələni tənzimləyən sənədlərin bir hissəsi də adıçəkilən qanunun qəbulundan sonra ləğv edilib", - o qeyd edib.

