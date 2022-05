“Rusiya və Ukrayna arasında bir sıra ölkələr vasitəçilik təklifi etdi. Lakin Türkiyənin vasitəçiliyi daha uyğun oldu”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ukraynanın xarici işlər naziri Dmitri Kuleba belə açıqlama verib. O bildirib ki, İstanbulda keçirilən toplantı danışıqlar üçün ən yüksək səviyyə idi. Diplomatın sözlərinə görə, Ukrayna diplomatik həll yoluna həmişə üstünlük verir, lakin şərtlər Kiyev üçün uyğun olmalıdır.

