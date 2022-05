Beynin fəaliyyətini gücləndirən 5 qida

Beynimiz bizi biz edir, etdiyimiz hər bir hərəkəti və verdiyimiz hər qərarı diktə edir. Ona görə də beynin qayğısına qalmaq lazımdır.

Beynin sağlamlığına faydalı olan ən vacib beş qida bunlardır:

1. Somon, sardina və ya skumbriya kimi yağlı balıqları müntəzəm olaraq istehlak etmək, beynin fəaliyyətini gücləndirmək üçün ən çox tanınan pəhriz əlavəsidir. Omeqa-3 kimi yağlar bu növ balıqlarda bol miqdarda olur. Belə yağlar yaddaşı yaxşılaşdırmaq, depressiyaya kömək etmək və alzheimer kimi xəstəlikləri azaltmaqda faydalıdır.

2. Pəhrizinizdə kəpəkli çörəklərdən istifadə etməyin bir çox sağlamlıq faydası var. Beyin optimal performansını qorumaq üçün daimi qlükoza axını tələb edir. Şəkər səviyyələrində sıçrayışa səbəb olan əla növ unlardan fərqli olaraq, kəpəkli çörəklərin parçalanması daha uzun çəkir, bu da beyninizin ehtiyac duyduğu şeylər üçün mükəmməldir.

3. Bütün tünd rəngli tərəvəzlər beyin sağlamlığına faydalı olsa da, brokoli ən yaxşısı hesab olunur. Tərkibində həm K vitamini, həm də xolin olan bu tərəvəz idrak qabiliyyətini və yaddaşı artırır. Brokoli həm də Alzheimer riskini azaltmaq və depressiya ilə mübarizə aparmaq kimi bir çox faydaları olduğu anlaşılan zəngin bir fol turşusu mənbəyidir.

4. Qaragilə ürək-damar sağlamlığından xərçəngin bir çox formalarının riskini azaltmağa qədər hər şeyə kömək etdiyi deyilir və beyin sağlamlığına da faydası göstərilmişdir. Qaragilədə bol olan antioksidantlar beynin zəka ilə əlaqəli sahələri ətrafında toplanır, nəticədə həyatın sonrakı dövrlərində psixi problemlərin azalmasına səbəb olur.

5. Pomidorlar güclü antioksidant kimi fəaliyyət göstərən tərəvəzlərdir. Həm çiy, həm də bişmiş pomidor sağlamlıq üçün çox faydalıdır və beynin fəaliyyətini yaxşılaşdıra bilir.

