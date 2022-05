Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyib Ərdoğanla telefon danışığı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, məlumatı Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu “Anadolu” agentliyinə müsahibəsində açıqlayıb. Qeyd edilib ki, Zelenski danışıq zamanı Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə görüş keçirmək istədiyini bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.