“Odessa limanlarında 22-25 milyon taxıl blok edilib”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski belə açıqlama verib. O bildirib ki, Ukrayna Odessa limanlarından hər ay 10 milyon ton taxıl ixrac edə bilər. Zelenskinin sözlərinə görə, Ukrayna özü üçün yaxşı olmayan nəticəylə barışmağa məcbur edilir.

“Beynəlxalq ictimaiyyət müharibədən yoruldu. Hər kəs özünə faydalı olan nəticəni istəyir” - deyə Zelenski bildirib.

